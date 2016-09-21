Луценко порадив Деканоідзе повернути Паскала

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Середа, 21 вересня 2016, 17:29

Генпрокурор Юрій Луценко радить голові Національної поліції Хатії Деканоідзе повернути на службу її колишнього першого заступника Василя Паскала.

Про це він заявив на засіданні комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

"Пані Хатія, це суб'єктивно, але я б вам рекомендував звернутися з процедурою до президента України та Верховної Ради повернути Паскала до служби в Міністерстві внутрішніх справ. Це профі без якого карний розшук багато втратив", – сказав він.

Генпрокурор вважає, що вважає, що в деяких моментах атестація та люстрація повинна мати виключення.

Луценко також заявив, що Паскал міг бути ефективним у справі щодо вбивства журналіста "Української правди" Павла Шеремета.

"Є якийсь механізм, покличте його", – додав він

У свою чергу Деканоідзе заявила, що Паскал сам вирішив піти у відставку і у неї з ним нормальні стосунки.

Як відомо, Луценко заявляв про можливість залучення Паскала до розслідування вбивства Шеремета через два дні після трагедії.

Паскал був звільнений в грудні минулого року. До того активісти неоднократно наголошували на необхідності звільнення цього чиновника через те, що він підпадав під люстрацію.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП

Теми: Луценко Деканоідзе люстрація МВС
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Коментарі — 3
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IP: 212.90.63.---Vadym Pautov21.09.2016 18:48
У Луцика якесь збочене уявлення про люстрацію
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IP: 79.179.62.---dk565621.09.2016 18:11
Ни чего с этого майдана не будет. Надо следующий.
А на счет личностей - тов Сталин решал эти вопросы более кардинально. Растрел. И все работало еще лучше!
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IP: 85.223.209.---Taras Orel21.09.2016 17:38
Тобто перед люстрацією всі рівні. Але деякі - рівніші?
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