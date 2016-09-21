Луценко порадив Деканоідзе повернути Паскала

Генпрокурор Юрій Луценко радить голові Національної поліції Хатії Деканоідзе повернути на службу її колишнього першого заступника Василя Паскала.

Про це він заявив на засіданні комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

"Пані Хатія, це суб'єктивно, але я б вам рекомендував звернутися з процедурою до президента України та Верховної Ради повернути Паскала до служби в Міністерстві внутрішніх справ. Це профі без якого карний розшук багато втратив", – сказав він.

Генпрокурор вважає, що вважає, що в деяких моментах атестація та люстрація повинна мати виключення.

Луценко також заявив, що Паскал міг бути ефективним у справі щодо вбивства журналіста "Української правди" Павла Шеремета.

"Є якийсь механізм, покличте його", – додав він

У свою чергу Деканоідзе заявила, що Паскал сам вирішив піти у відставку і у неї з ним нормальні стосунки.

Як відомо, Луценко заявляв про можливість залучення Паскала до розслідування вбивства Шеремета через два дні після трагедії.

Паскал був звільнений в грудні минулого року. До того активісти неоднократно наголошували на необхідності звільнення цього чиновника через те, що він підпадав під люстрацію.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП