Онищенко стверджує, що Порошенко намагався купити канал "112"

Оголошений у розшук, підозрюваний в розтраті депутат Олександр Онищенко стверджує, що президент Петро Порошенко намагався купити телеканал "112 Україна".



Про це він заявив виданню "Страна".

"Одного разу Порошенко попросив мене купити для нього телеканал "112 Україна", – заявив Онищенко, який зараз переховується від українських правоохоронців в Лондоні.

За словами нардепа, таке побажання прозвучало в травні 2015 року.

Онищенко стверджує, що поки тривали переговори про купівлю-продаж Порошенко запропонував підписати меморандум – угоду про наміри, що припускає пом'якшення інформаційної політики каналу по відношенню до президента - в обмін на допомогу в переоформлення ліцензій телеканалу і зняття з нього санкцій Нацради з телебачення і радіомовлення.

Видання наводить документ.

У той же час, за словами Онищенка, переговори про купівлю затягнулися через фінансові причини.

"Почався торг. Порошенко хотів, щоб канал купили-продали за $17 млн, а власник телеканалу Андрій Подщипков просив мінімум $ 25 млн", – заявив нардеп.

За його словами, на якомусь з етапів в переговорному процесі з'явився інвестбанкір Макар Пасенюк, а точніше його як попутного переговірника підрядила Адміністрація президента.

За словами Онищенка, Пасенюк запропонував оформляти все на офшорну компанію, яка потім спливла в Панамському скандалі. А саме – Prime Asset Partners Limited, яка належить Порошенку.

За словами Онищенка, щоб збити ціну на телеканал "112-Україна", підконтрольна президенту Нацрада з телебачення і радіомовлення провела перевірку телеканалу і оголосила цілу серію попереджень щодо цифрової ліцензії і спробувала відкликати її через суд.

"У цій же логіці прокуратура порушила проти власника телеканалу, Андрія Подщипкова, кримінальну справу. АП попросила Подщипкова призначити на телеканал зрозумілу для Банкової людину. Подщипков погодився, однак йому незабаром вручили підозру. АП не стримала слово, фактично кинули власника. Він емігрував, виїхав. Зараз у Лондоні", – сказав Онищенко.

Онищенко також заявив виданню, що вийшов з переговорів в останніх числах травня.

У коментарі "Українській правді" Онищенко підтвердив свою заяву, а на запитання, чому саме зараз він про це заговорив, відповів:



"Тому що зараз канал намагаються в рейдерський спосіб захопити, на власника каналу порушили кримінальну справу і відбирають канал".



На запитання, чи думає він, що за цим зараз теж стоїть Порошенко, нардеп теж відповів ствердно.

Зараз команда Порошенка знову займається питанням покупки телеканалів, стверджує "Страна".

Ідеологом процесу, за даними інформованих джерел видання в Адміністрації президента, виступає друг Порошенка Ігор Кононенко і близький до нього медіа-менеджер Дмитро Носиков.

Останньому приписують ідею створення медіа-холдингу, який об'єднав би під одним президентської дахом три провідних новинних телеканали – 5 канал (нині належить президенту), телеканал 112 і NewsOne (його власник - опозиційний нардеп Євген Мураєв).

"Українська правда" звернулася по офіційний коментар до Адміністрації президента та до інвестбанкіра Пасенюка.

Як відомо, видання "Страна" належить екс-головному редактору видання "Вести" Ігорю Гужві.

Рік тому Геннадій Корбан заявляв, що президент Петро Порошенко завершує переговори з придбання телеканалу "News One" у представників Миколи Азарова, а також телеканалу "112" – у представників екс-голови МВС Віталія Захарченка.