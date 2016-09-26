Росіяни самі ж спростували свою версію про катастрофу Боїнга

У районі катастрофи Боінга MH17 на Донбасі не спостерігалося ніяких сторонніх об'єктів, які могли стати причиною руйнування лайнера.

Про це заявив на брифінгу заступник головного конструктора трасового радіолокаційного комплексу "Утес-Т" науково-виробничого об'єднання "Лианозовский електромеханічний завод" Віктор Мещеряков, передає російське видання "РИА Новости".

"Ніяких сторонніх повітряних об'єктів поблизу від малайзійського літака радіолокатори не фіксували. Виняток становлять два цивільних судна з номерами 1775 і 4722. Перше судно зустрічалося з малайзійським літаком задовго до катастрофи, а друге знаходилося на відстані понад 30 кілометрів від нього. До моменту руйнування літака ми спостерігаємо відсутність сторонніх об'єктів", - сказав він.

Росія спочатку заявляла, що малайзійський боїнг був атакований українським літаком, потім в РФ з'явилася версія, що стріляв український БУК, проте називалася територія, яка все одно тоді перебувала під контролем бойовиків.

Міжнародні слідчі дійшли висновку, що малайзійський "Боїнг" був збитий БУКом російського виробництва з території, підконтрольної бойовикам.