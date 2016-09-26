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Россияне сами опровергли свою версию о крушении Боинга

Понедельник, 26 сентября 2016, 18:30

В районе катастрофы Боинга MH17 на Донбассе не наблюдалось никаких посторонних объектов, которые могли стать причиной разрушения лайнера.

Об этом заявил на брифинге заместитель главного конструктора трассового радиолокационного комплекса "Утес-Т" научно-производственного объединения "Лианозовский электромеханический завод" Виктор Мещеряков, передает российское издание "РИА Новости".

"Никаких сторонних воздушных объектов поблизости от малайзийского самолета радиолокатор не фиксировал. Исключение составляют два гражданских судна с номерами 1775 и 4722. Первое судно пересекалось с малайзийским самолетом задолго до катастрофы, а второе находилось на расстоянии более 30 километров от него. До момента разрушения самолета мы наблюдаем отсутствие сторонних объектов", - сказал он.

Россия сначала заявляла, что малазийский боинг был атакован украинским самолетом, потом в РФ появилась версия, что стрелял украинский БУК, однако называлась территория, все равно тогда находилась под контролем боевиков.

Международные следователи пришли к выводу, что малазийский "Боинг" был сбит БУКом российского производства с территории, подконтрольной боевикам.

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Темы: Донбасстерроризм
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