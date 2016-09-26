Комітет Європарламенту проголосував за безвіз для України
Комітет Європарламенту із громадянських свобод та внутрішніх справ (LIBE) проголосував за внесення України до переліку країн, з якими ЄС запроваджує безвізовий режим.
Відповідне голосування, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", відбулося на засіданні комітету 26 вересня.
За проголосували 38 членів комітету, проти - 4, один утримався. Варто зазначити, що члени LIBE зустріли оплесками результати голосування.
При цьому члени комітету відхилили всі поправки до доповіді Марії Габріел з пропозицією скасувати візи для українців. Більшість з них була внесена депутатами-євроскептиками і була направлена на гальмування безвізового режиму.
Комітет також проголосував за початок переговорів між інституціями щодо безвізового режиму для україни.
Слід зазначити, що цей комітет LIBE грає головну роль у схваленні безвізового режиму в Європарламенті.
Раніше стало відомо, що 29 вересня Комітет Європарламенту у закордонних справах розгляне питання надання безвізового режиму з Україною, після чого це питання потрапить на розгляд Європарламенту.
Крім того, 11 жовтня питання надання Україні безвізового режимумають розглянути на засіданні Ради з питань юстиції та внутрішніх справ Євросоюзу.
Як повідомлялося, 5 вересня на засіданні Комітету з громадянських свобод та внутрішніх справ (LIBE) заслухали доповідачку з українського питання.
Вона рекомендувала затвердити пропозицію про внесення України до перелік країн, з якими ЄС запроваджує безвізовий режим.
Після голосування у Європарламенті пропозицію щодо українського безвізу має схвалити Рада ЄС.
Это хорошо. А дальше что?
Совершенно очевидно, что пока граница Украины на всем протяжении не будет взята под контроль Украины, Европарламент безвизовый режим для Украины не введет.