Комітет Європарламенту проголосував за безвіз для України

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Понеділок, 26 вересня 2016, 19:10

Комітет Європарламенту із громадянських свобод та внутрішніх справ (LIBE) проголосував за  внесення України до переліку країн, з якими ЄС запроваджує безвізовий режим.

Відповідне голосування, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", відбулося на засіданні комітету 26 вересня.

За проголосували 38 членів комітету, проти - 4, один утримався. Варто зазначити, що члени LIBE зустріли оплесками результати голосування.

При цьому члени комітету відхилили всі поправки до доповіді Марії Габріел з пропозицією скасувати візи для українців. Більшість з них була внесена депутатами-євроскептиками і була направлена на гальмування безвізового режиму.

Комітет також проголосував за початок переговорів між інституціями щодо безвізового режиму для україни.

Слід зазначити, що цей комітет LIBE грає головну роль у схваленні безвізового режиму в Європарламенті.

Раніше стало відомо, що 29 вересня Комітет Європарламенту у закордонних справах розгляне питання надання безвізового режиму з Україною, після чого це питання потрапить на розгляд Європарламенту.

Крім того, 11 жовтня питання надання Україні безвізового режимумають розглянути на засіданні Ради з питань юстиції та внутрішніх справ Євросоюзу.

Як повідомлялося, 5 вересня на засіданні Комітету з громадянських свобод та внутрішніх справ (LIBE) заслухали доповідачку з українського питання.

Вона рекомендувала затвердити пропозицію про внесення України до перелік країн, з якими ЄС запроваджує безвізовий режим.

Після голосування у Європарламенті пропозицію щодо українського безвізу має схвалити Рада ЄС.

Євроепйська правда

Теми: Європа візи ЄС
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Коментарі — 4
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IP: 174.118.70.---smartmen26.09.2016 23:37
А тут що , комусь не все одно, дадуть чи не дадуть ?
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IP: 178.150.152.---TKorolkov26.09.2016 23:12
Степан Кулиба:
Это хорошо. А дальше что?
Это только начала, а дальше длинный и тернистый путь...
Совершенно очевидно, что пока граница Украины на всем протяжении не будет взята под контроль Украины, Европарламент безвизовый режим для Украины не введет.
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IP: 62.16.5.---Fantasma26.09.2016 20:55
УП, ви сьогодні побили власний рекорд з безграмотності, навіть слово "України" написали з маленької букви. Чи ви це навмисне робите? Серед вас там сєпар завівся, чи що? ГАНЬБА!!!
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IP: 93.185.26.---Степан Кулиба26.09.2016 19:54
Это хорошо. А дальше что?
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