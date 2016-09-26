Комитет Европарламента проголосовал за безвиз для Украины

Комитет Европарламента по гражданским свободам и внутренним делам (LIBE) проголосовал за внесение Украины в список стран, с которыми ЕС вводит безвизовый режим.

Соответствующее голосование, как сообщает корреспондент "Европейской правды", состоялось на заседании комитета 26 сентября.

За проголосовали 38 членов комитета, против - 4, один воздержался. Стоит отметить, что члены LIBE встретили аплодисментами результаты голосования.

При этом члены комитета отклонили все поправки к докладу Марии Габриэл с предложением отменить визы для украинцев. Большинство из них были внесены депутатами-евроскептиками и были направлены на торможение безвизового режима.

Комитет также проголосовал за начало переговоров между институтами относительно безвизового режима для Украины.

Следует отметить, что этот комитет LIBE играет главную роль в принятии безвизового режима в Европарламенте.

Ранее стало известно, что 29 сентября Комитет Европарламента по иностранным делам рассмотрит вопрос предоставления безвизового режима с Украиной, после чего этот вопрос попадет на рассмотрение Европарламента.

Кроме того, 11 октября вопрос предоставления Украине безвизового режима должны рассмотреть на заседании Совета по вопросам юстиции и внутренних дел Евросоюза.

Как сообщалось, 5 сентября на заседании Комитета гражданских свобод и внутренних дел (LIBE) заслушали выступающую по украинскому вопросу.

Она рекомендовала утвердить предложение о внесении Украины в список стран, с которыми ЕС вводит безвизовый режим.

После голосования в Европарламенте предложение относительно украинского безвиза должен одобрить Совет ЕС.

Европейская правда