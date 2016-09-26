Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Комитет Европарламента проголосовал за безвиз для Украины

Понедельник, 26 сентября 2016, 19:10
Комитет Европарламента проголосовал за безвиз для Украины

Комитет Европарламента по гражданским свободам и внутренним делам (LIBE) проголосовал за внесение Украины в список стран, с которыми ЕС вводит безвизовый режим.

Соответствующее голосование, как сообщает корреспондент "Европейской правды", состоялось на заседании комитета 26 сентября.

За проголосовали 38 членов комитета, против - 4, один воздержался. Стоит отметить, что члены LIBE встретили аплодисментами результаты голосования.

При этом члены комитета отклонили все поправки к докладу Марии Габриэл с предложением отменить визы для украинцев. Большинство из них были внесены депутатами-евроскептиками и были направлены на торможение безвизового режима.

Комитет также проголосовал за начало переговоров между институтами относительно безвизового режима для Украины.

Следует отметить, что этот комитет LIBE играет главную роль в принятии безвизового режима в Европарламенте.

Ранее стало известно, что 29 сентября Комитет Европарламента по иностранным делам рассмотрит вопрос предоставления безвизового режима с Украиной, после чего этот вопрос попадет на рассмотрение Европарламента.

Кроме того, 11 октября вопрос предоставления Украине безвизового режима должны рассмотреть на заседании Совета по вопросам юстиции и внутренних дел Евросоюза.

Как сообщалось, 5 сентября на заседании Комитета гражданских свобод и внутренних дел (LIBE) заслушали выступающую по украинскому вопросу.

Она рекомендовала утвердить предложение о внесении Украины в список стран, с которыми ЕС вводит безвизовый режим.

После голосования в Европарламенте предложение относительно украинского безвиза должен одобрить Совет ЕС.

Европейская правда

Темы: ЕвропавизыЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
Европа
ЕС стремится увеличить сухопутный экспорт украинского зерна после выхода РФ из "зерновой сделки"
Зеленский: Когда воздушный щит Украины станет достаточно прочным, защитим всю Европу
Байден разрешил Пентагону отправить в Европу около 3 тысяч резервистов
Последние новости
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
12:27
Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест
12:19
Обстрел ТЭС в Донецкой области, пожар на одной из прифронтовых ТЭЦ – сводка Минэнерго
12:11
Селекционер из Днепра вывел сорт фиалки, посвятивший погибшему поэту и воину Максиму Кривцову
12:05
Маск хочет 25% контроля над Tesla для лидерства в ИИ и робототехнике
11:58
обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа
11:42
НКЦБФР приостановила обращение акций "Укрречфлота"
11:28
12 млн украинцев не завершили курс вакцинации против COVID-19 – Минздрав
11:17
В "Укрэнерго" оценили возможность повторного блекаута в Украине
Все новости...
Реклама: