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Комітет Європарламенту проголосував за безвіз для України

Понеділок, 26 вересня 2016, 19:10
Комітет Європарламенту проголосував за безвіз для України

Комітет Європарламенту із громадянських свобод та внутрішніх справ (LIBE) проголосував за  внесення України до переліку країн, з якими ЄС запроваджує безвізовий режим.

Відповідне голосування, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", відбулося на засіданні комітету 26 вересня.

За проголосували 38 членів комітету, проти - 4, один утримався. Варто зазначити, що члени LIBE зустріли оплесками результати голосування.

При цьому члени комітету відхилили всі поправки до доповіді Марії Габріел з пропозицією скасувати візи для українців. Більшість з них була внесена депутатами-євроскептиками і була направлена на гальмування безвізового режиму.

Комітет також проголосував за початок переговорів між інституціями щодо безвізового режиму для України.

Слід зазначити, що цей комітет LIBE грає головну роль у схваленні безвізового режиму в Європарламенті.

Раніше стало відомо, що 29 вересня Комітет Європарламенту у закордонних справах розгляне питання надання безвізового режиму з Україною, після чого це питання потрапить на розгляд Європарламенту.

Крім того, 11 жовтня питання надання Україні безвізового режиму мають розглянути на засіданні Ради з питань юстиції та внутрішніх справ Євросоюзу.

Як повідомлялося, 5 вересня на засіданні Комітету з громадянських свобод та внутрішніх справ (LIBE) заслухали доповідачку з українського питання.

Вона рекомендувала затвердити пропозицію про внесення України до перелік країн, з якими ЄС запроваджує безвізовий режим.

Після голосування у Європарламенті пропозицію щодо українського безвізу має схвалити Рада ЄС.

Європейська правда

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Теми: ЄвропавізиЄС
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