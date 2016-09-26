Житомирська облрада обрала своїм головою депутата БПП

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Понеділок, 26 вересня 2016, 20:29

Житомирська облрада обрала головою депутата БПП "Солідарність" Володимира Ширму.

Про це сповідомляє прес-служба облради.

"Під час 6-ї позачергової сесії обласної ради 7-го скликання депутати обрали нового голову обласної ради. Новим головою обласної ради став Володимир Ширма", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що за кандидатуру Ширми віддали свої голоси 43 депутати з 44, що голосували.

До цього Ширма обіймав посаду першого заступника голови облради.

Як відомо, у понеділок голова Житомирської обласної ради, депутат "Батьківщини" Анжеліка Лабунська подала у відставку.

Облрада більшістю проголосувала за прийняття до відома заяви Лабунської, тим самим задовольнивши її відставку.

16 серпня голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський вирішив звільнитися після понад двох років роботи на посаді.

1 вересня президент Петро Порошенко підписав указ про звільненняМашковського і призначив виконувачем обов'язків Ігоря Гундича.

Українські новини

Теми: БПП Житомир
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Коментарі — 2
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IP: 174.118.70.---smartmen26.09.2016 23:44
Продажність українського політикуму на обласному рівні. Всі тримають носа за вітром. РАГУЛІ ВІД ВЛАДИ.
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IP: 93.40.168.---rylya26.09.2016 20:48
Ви хоть самі заголовок прочитали. Ви багато пишете з помилками...
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