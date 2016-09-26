Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після відставки губернатора у Житомирі звільняється голова облради

Понеділок, 26 вересня 2016, 18:23

Голова Житомирської облради Анжеліка Лабунська вирішила подати у відставку.

Про це "Українським новинам" повідомили в прес-службі Житомирської обласної партійної організації "ВО "Батьківщина".

"Вона написала заяву (про відставку)", - сказав представник прес-служби.

З його слів, наразі депутати облради розглядають цю заяву.

"Уже понад годину розглядають. Питання повинно розглядатися відкрито, а депутати хочуть таємного голосування", - додав він.

Інших подробиць він не повідомив.

Як відомо, Лабунська була вибрана головою облради в листопаді 2015 року.

Вона була депутатом Верховної Ради 5-7 скликань, наразі є головою "Батьківщини" у Житомирській області.

Лабунська задекларувала 5 402 330 гривень доходів, отриманих в 2015 році, а також 72 млн 911 тис. гривень у ліквідованому банку "Фінанси й Кредит".

16 серпня голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський вирішив звільнитися після понад двох років роботи на посаді.

1 вересня президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Машковського і призначив виконувачем обов'язків Ігоря Гундича.

Теми: Житомиркадри
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

фотоЖорстокий розгін Майдану: суд скасував обвинувальний вирок ексберкутівця Марчука

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

Усі новини...
Житомир
Ключові мости в Рівному і Житомирі у критичному стані, але в кращому, ніж у Києві - перевірка
Нічна атака: у Житомирі пошкоджено десятки будинків, заклади освіти й охорони здоров’я
Росіяни вночі влучили в інфраструктурний об'єкт на Житомирщині
Останні новини
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
07:20
Окупанти продовжують атаки на 7 напрямках, але ЗСУ їх стримують − Генштаб
Усі новини...
Реклама: