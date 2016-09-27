У МВС клянуться, що Аваков не задумав "драконівських" законів

Законодавчі пропозиції Міністерства внутрішніх справ щодо посилення повноважень поліцейського під час спілкування з людьми не є "драконівськими", а просто впорядковують вже існуючі норми.

Про це в ефірі "112 каналу" заявив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

"Щодо законодавчих ініціатив МВС, які, сподіваюсь, підтримує ГПУ, мова йде про певні норми змін у законі про Нацполіцію, які чітко унормують процес спілкування громадян і процес застосування сили щодо правопорушників", - сказав він.

"Нинішній закон і так детально їх прописує, але ми говоримо, що деякі норми варто впідпорядкувати, деякі посилити. Мова не йде про написання "драконівського закону", - заявив Шевченко.

Він зазначив, що "жодним чином говорити про "поліцейську державу" не можна".

Також речник МВС нагадав, що діюче законодавство дозволяє місцевій владі відкликати керівника територіального органу Нацполіції.

Як повідомлялося раніше, Міністерство внутрішніх справ готується внести до парламенту пакет законів щодо розширення прав поліцейського за принципом "презумпції правоти поліцейського".

Зазначалося, що дані законодавчі зміни будуть спрямовані на надання поліцейському більше прав при взаємодії з людьми, які повинні будуть підкорятися, маючи право в подальшому оскаржити дії правоохоронця.

Генпрокурор Юрій Луценко також підтримав ініціативу Авакова.