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В МВД клянутся, что Аваков не задумал "драконовских" законов

Вторник, 27 сентября 2016, 10:26

Законодательные предложения Министерства внутренних дел по усилению полномочий полицейских во время общения с людьми не являются "драконовскими", а просто упорядочивают уже существующие нормы.

Об этом в эфире "112 канала" заявил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"О законодательных инициативах МВД, которые, надеюсь, поддерживает ГПУ, речь идет об определенных нормах изменений в законе о Нацполиции, которые четко нормируют процесс общения граждан и процесс применения силы в отношении правонарушителей", - сказал он.

"Нынешний закон и так подробно их прописывает, но мы говорим, что некоторые нормы следует упорядочить, некоторые усилить. Речь не идет о написании "драконовского закона", - заявил Шевченко.

Он отметил, что "никоим образом говорить о "полицейском государстве "нельзя".

Также представитель МВД напомнил, что действующее законодательство позволяет местной власти отозвать руководителя территориального органа Нацполиции.

Как сообщалось ранее, Министерство внутренних дел готовится внести в парламент пакет законов по расширению прав полицейского по принципу "презумпции правоты полицейского".

Отмечалось, что данные законодательные изменения будут направлены на предоставление полицейскому больше прав при взаимодействии с людьми, которые должны будут подчиняться, имея право в дальнейшем обжаловать действия милиционера.

Генпрокурор Юрий Луценко также поддержал инициативу Авакова.

Темы: МВД
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