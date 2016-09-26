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МВС готує зміни до закону: підкоряйся поліції – потім оскаржуй

Понеділок, 26 вересня 2016, 10:10
МВС готує зміни до закону: підкоряйся поліції – потім оскаржуй

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков планує ініціювати законодавче закріплення Верховною Радою презумпції правоти поліцейського.

Про це він пише у своєму Facebook в понеділок.

"Імператив презумпції правоти поліцейського повинен стати соціальною нормою! Спочатку підкоряйся поліцейському – потім оскаржуй", – заявив глава МВС.

"Це обмеження громадянських свобод? Ні! Це правило безпеки – через процедуру порядку лише на дуже короткий час відстрочує права громадянина на апеляцію дій поліцейського", – стверджує Аваков.

"Це висока відповідальність і високі права для поліції? Так! Але іншого шляху немає. Поліція, яку ми реформуємо, повинна і буде отримувати і більше прав і більше довіри суспільства. Іншого шляху побудови ефективної правоохоронної системи немає. Потрібно вдосконалювати і поліцейські сили, розширюючи їх рівень як компетентності, так і відповідальності за забезпечення свобод кожного. Розширюючи апріорі рівень довіри", – заявив міністр.

За словами Авакова, в пакеті законодавчих ініціатив щодо забезпечення безпеки, що готується до внесення в парламент, МВС буде пропонувати парламентаріям імплементувати цю норму в законодавчому полі.

Раніше радник глави МВС Антон Геращенко після подій в Дніпрі, де в перестрілці загинули двоє поліцейських, також писав про необхідність посилення законодавства в частині відповідальності за непокору поліції:

"Ця трагедія повинна стати поворотним моментом у ставленні громадян і поліції. Неприпустимо більше панібратське і хамське ставлення у співробітникам поліції", – заявив Геращенко.

"Усі їхні накази – покласти руки на торпеду, вийти з машини і повернутися спиною, вийняти руки з кишень та інші мають виконуватися беззаперечно! А в разі невиконання законних вимог поліцейського, до громадянина, який їх не виконує мають бути негайно застосовані всі сили і засоби передбачені законом про поліцію", – вважає він.

Українська правда

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Теми: поліціяМВСАваков
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