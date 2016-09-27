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Метеорологи поведали, когда в Украину придет "бабье лето"

Вторник, 27 сентября 2016, 13:49

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует "бабье лето" с 30 сентября по 3 октября.

Об этом "Українським новинам" сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Людмила Савченко.

"Первые дни октября будут достаточно теплыми. С 30 сентября по 3 октября будут преимущественно дни без осадков", – сказала она.

По словам Савченко, температура днем в этот период будет около +20...+25 градусов.

С 4 октября в Украину снова придет похолодание.

Метеоролог отметила, что накануне "бабьего лета" следует ожидать холодную погоду +11...+16 градусов, местами заморозки, а 29 сентября – осадки.

Темы: погода
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