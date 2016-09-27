Порошенко ветував право військових розривати безстрокові контракти

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Вівторок, 27 вересня 2016, 13:49

Президент Петро Порошенко ветував закон, що дозволяє військовим, які уклали на початку АТО контракти "до завершення особливого періоду", розірвати їх або укласти такі контракти заново.

Про це повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ Володимир Талалай, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Зміни, які були внесені в текст закону, створили умови, при яких можуть бути створені негативні наслідки для обороноздатності держави", – сказав він на брифінгу у вівторок в Києві.

За його словами, закон створював умови для одномоментного звільнення значної кількості військових, що "послабило б обороноздатність в зоні проведення антитерористичної операції".

Талалай додав, що Генштаб і Міноборони працюють над удосконаленням законодавства щодо проходження військової служби за контрактом в умовах особливого періоду.

Він також повідомив, що до 2016 року в ЗСУ вже прийнято на службу за контрактом 53 тисяч людей, з яких близько 11 тисяч – з числа мобілізованих військовослужбовців.

Як відомо, Верховна Рада 12 липня дозволила військовослужбовцям ЗСУ, які проходять службу на контрактній основі під час дії в країні особливого періоду, при закінченні терміну дії контракту звільнитися з армії, переукласти або достроково розірвати його.

Документ передбачав, що військовослужбовці, які підписали контракт з ВСУ, під час дії особливого періоду, отримують право переукладати контракт терміном на 6, 8 або 12 місяців. Також вони отримували право достроково припинити його дію, або ж по закінченні терміну служби звільнитися зі Збройних сил України.

Закон також дозволяв військовослужбовцям, які підписали контракти в період проведення АТО, "до завершення особливого періоду" розірвати або підписати контракти заново.

Теми: армія Порошенко АТО
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IP: 91.209.118.---Michael_0527.09.2016 14:08
Люди шли служить на особый период, который должен был продлиться "не месяцы, а часы", а теперь ситуацию затягивают на десятилетия и их не отпускают? Нормально.
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