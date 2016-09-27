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Порошенко ветировал право военных расторгать бессрочные контракты

Вторник, 27 сентября 2016, 13:49

Президент Петр Порошенко ветировал закон, разрешающий военным, заключившим в начале АТО контракты "до завершения особого периода", расторгнуть их или заключить такие контракты заново.

Об этом сообщил замначальника Генштаба ВСУ Владимир Талалай, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Изменения, которые были внесены в текст закона, создали условия, при которых могут быть созданы негативные последствия для обороноспособности государства", – сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

По его словам, закон создавал условия для единомоментного увольнения большого количества военных, что "ослабило бы обороноспособность в зоне проведения антитеррористической операции".

Талалай добавил, что Генштаб и Минобороны работают над усовершенствованием законодательства относительно прохождения военной службы по контракту в условиях особого периода.

Он также сообщил, что в 2016 году в ВСУ уже принято на службу по контракту 53 тысяч человек, из которых около 11 тысяч из числа мобилизованных военнослужащих.

Как известна, Верховная Рада 12 июля разрешила военнослужащим ВСУ, которые проходят службу на контрактной основе во время действия в стране особого периода, при окончании срока действия контракта уволиться из армии, перезаключить или же досрочно разорвать его.

Документ предусматривал, что военнослужащие, которые подписали контракт с ВСУ, во время действия особого периода, получают право перезаключать контракт сроком на 6, 8 или 12 месяцев. Также они получали право досрочно прекратить его действие, либо же по окончании срока службы уволиться из Вооруженных сил Украины.

Закон также позволял военнослужащим, которые подписали контракты в период проведения АТО, "до завершения особого периода разорвать или подписать контракты заново".

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Темы: армияПорошенкоАТО
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