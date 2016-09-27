У Криму переслідують дітей ув'язненого правозахисника – адвокат

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Вівторок, 27 вересня 2016, 14:38

У Криму окупаційна влада розгорнула цькування дітей кримськотатарського правозахисника Еміра-Усейна Куку.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав його адвокат Олександр Попков.

Він нагадав, що раніше в школу до маленьких дітей "приставав персонаж, який представився ФСБшником. Розповідав, як погано тато вчинив і за це буде довго сидіти у в'язниці".

"Ми попросили наші "органи" притягнути цього товариша і направив його на завдання працівника до відповідальності", – повідомив він.

Однак, за словами адвоката, "органи" замість цього "почали перевірку поганого виконання батьківських обов'язків з боку Емір-Усейна Куку".

"Прокуратура угледіла ознаки злочину (ст. 156 КК РФ) нібито в тому, що своєю бездіяльністю сидить у СІЗО Емір-Усейн допустив описану ситуацію. І тепер інспектор у справах неповнолітніх спочатку вимагала привезти дітей для дачі пояснень проти тата, а коли їй відмовили стала здійснювати різні маневри, щоб зловити дітей без батьків", – написав Попков.

За його словами, у понеділок інспектор приходила в школу і вимагала викликати дітей на дві години раніше, а у вівторок – вартувала їх у школі і збирала на них характеристики.

"Коли я роз'яснив їй телефоном, що її дії з вилову дітей без батьків трошки протиправні, сприйняла це як погрози і зажадала у мене договір і моє адвокатське пояснення, чому діти відмовляються від пояснень", – додав він.

За словами Попкова, діти тепер бояться в школу йти, сидять вдома, а дорослі бояться, що за дітьми прийдуть люди в масках і з автоматами.

Як відомо, правозахисника Еміра-Усейна Куку і низку інших кримських татар російські окупанти звинувачують у співпраці з організацією "Хізб ут-Тахрір".

Його затримали в лютому 2016 року і посадили в СІЗО.

Українська правда

Теми: Крим кримські татари права людини
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