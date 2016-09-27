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В Крыму преследуют детей заключенного правозащитника – адвокат

Вторник, 27 сентября 2016, 14:38

В Крыму оккупационные власти развернули травлю детей крымскотатарского правозащитника Эмира-Усейна Куку.

Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Александр Попков.

Он напомнил, что ранее в школу к маленьким детям "приставал персонаж, представившийся ФСБшником. Рассказывал, как плохо папа поступил и за это будет долго сидеть в тюрьме".

"Мы попросили наши "органы" привлечь этого товарища и направившего его на задание сотрудника к ответственности", – сообщил он.

Однако, по словам адвоката, "органы" вместо этого "начали проверку плохого исполнения родительских обязанностей со стороны Эмир-Усейна Куку".

"Прокуратура усмотрела признаки преступления (ст.156 УК РФ) якобы в том, что своим бездействием сидящий в СИЗО Эмир-Усейн допустил описанную ситуацию. И теперь инспектор по делам несовершеннолетних сначала потребовала привезти детей для дачи объяснений против папы, а когда ей отказали стала совершать разные маневры, чтобы поймать детей без родителей", – написал Попков.

По его словам, в понедельник инспектор приходила в школу и требовала вызвать детей на два часа раньше, а во вторник – караулила их в школе и собирала на них характеристики.

"Когда я разъяснил ей по телефону, что ее действия по отлову детей без родителей немножко противоправные, сочла это за угрозы и потребовала у меня договор и мое адвокатское объяснение, почему дети отказываются от пояснений", – добавил он.

По словам Попкова, дети теперь боятся в школу идти, сидят дома, а взрослые боятся, что за детьми придут люди в масках и с автоматами.

Как известно, правозащитника Эмира-Усейна Куку и ряд других крымских татар российские оккупанты обвиняют в сотрудничестве с организацией "Хизб ут-Тахрир".

Его задержали в феврале 2016 года и посадили в СИЗО.

Украинская правда

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Темы: Крымкрымские татарыправа человека
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