Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Криму переслідують дітей ув'язненого правозахисника – адвокат

Вівторок, 27 вересня 2016, 14:38

У Криму окупаційна влада розгорнула цькування дітей кримськотатарського правозахисника Еміра-Усейна Куку.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав його адвокат Олександр Попков.

Він нагадав, що раніше в школу до маленьких дітей "приставав персонаж, який представився ФСБшником. Розповідав, як погано тато вчинив і за це буде довго сидіти у в'язниці".

"Ми попросили наші "органи" притягнути цього товариша і направив його на завдання працівника до відповідальності", – повідомив він.

Однак, за словами адвоката, "органи" замість цього "почали перевірку поганого виконання батьківських обов'язків з боку Емір-Усейна Куку".

"Прокуратура угледіла ознаки злочину (ст. 156 КК РФ) нібито в тому, що своєю бездіяльністю сидить у СІЗО Емір-Усейн допустив описану ситуацію. І тепер інспектор у справах неповнолітніх спочатку вимагала привезти дітей для дачі пояснень проти тата, а коли їй відмовили стала здійснювати різні маневри, щоб зловити дітей без батьків", – написав Попков.

За його словами, у понеділок інспектор приходила в школу і вимагала викликати дітей на дві години раніше, а у вівторок – вартувала їх у школі і збирала на них характеристики.

"Коли я роз'яснив їй телефоном, що її дії з вилову дітей без батьків трошки протиправні, сприйняла це як погрози і зажадала у мене договір і моє адвокатське пояснення, чому діти відмовляються від пояснень", – додав він.

За словами Попкова, діти тепер бояться в школу йти, сидять вдома, а дорослі бояться, що за дітьми прийдуть люди в масках і з автоматами.

Як відомо, правозахисника Еміра-Усейна Куку і низку інших кримських татар російські окупанти звинувачують у співпраці з організацією "Хізб ут-Тахрір".

Його затримали в лютому 2016 року і посадили в СІЗО.

Українська правда

Теми: Кримкримські татариправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

фотоЖорстокий розгін Майдану: суд скасував обвинувальний вирок ексберкутівця Марчука

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

Усі новини...
Крим
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація
Останні новини
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
07:20
Окупанти продовжують атаки на 7 напрямках, але ЗСУ їх стримують − Генштаб
Усі новини...
Реклама: