Парубій підписав розпорядження про позачергове засідання Ради

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав розпорядження про скликання Верховної Ради на 29 вересня.

Відповідний документ він затвердив під час зустрічі з журналістами.

Згідно з інформацією, на позачерговому засіданні парламент розгляне питання щодо звільнення суддів.

Засідання розпочнеться о 10.00.

Як відомо, раніше президент Петро Порошенко звернувся до Парубія із проханням скликати до 30 вересня позачергове засідання Ради і включити до порядку денного питання про звільнення суддів.

"Слід звільнити за порушення присяги усіх суддів, щодо яких внесено подання ВРЮ, в тому числі причетних до незаконних арештів майданівців", - пояснив президент.

Роман Кравець, Саша Ночь, УП