Парубій підписав розпорядження про позачергове засідання Ради

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Вівторок, 27 вересня 2016, 19:30

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав розпорядження про скликання Верховної Ради на 29 вересня.

Відповідний документ він затвердив під час зустрічі з журналістами.

Згідно з інформацією, на позачерговому засіданні парламент розгляне питання щодо звільнення суддів.

Засідання розпочнеться о 10.00.

Як відомо, раніше президент Петро Порошенко звернувся до Парубія із проханням скликати до 30 вересня позачергове засідання Ради і включити до порядку денного питання про звільнення суддів.

"Слід звільнити за порушення присяги усіх суддів, щодо яких внесено подання ВРЮ, в тому числі причетних до незаконних арештів майданівців", - пояснив президент.

Роман Кравець, Саша Ночь, УП

Теми: Парубій Верховна Рада
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Коментарі — 3
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IP: 91.225.121.---DND27.09.2016 20:41
Як так можна, нехай гріють пузо в офшорах, трахають коханок, гульбанять, доки за їх безубі сільскі хлопці, у яких бурбони відняли все воюють за їх статки із ордою.
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IP: 93.72.20.---Yuriy Vologjaninov27.09.2016 20:22
Украинская мафиозная олигархия, возглавляемая её боссом Порошенко действует, как сумасшедшая.
Она даже войну кремлёвской олигархии против народа Украины, в которой погибли тысячи героев, в угоду Путину, называет АТО!
Олигархия всех стран объединилась...
Она, как и все её предшественники, считает, что народ будет терпеть её грабеж.
"Ей плевать, ей очень хочется" наживаться на горе народа. Она надеется, при необходимости, утопить в крови новый Евромайдан... Или, в крайнем случае, смыться под крыло мировой олигархии. Не случайно Порошенко напрашивался на встречу с Трампом...
Беспредельщики на то и беспредельщики, чтобы не понимать различия между "жить богато и "жить слишком богато". На то они и беспредельщики, чтобы понятия не иметь о разумных пределах и безумии беспредела.

Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
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IP: 93.72.20.---Yuriy Vologjaninov27.09.2016 20:20
Предлагаю бывшему участнику Евромайдана А. Парубий предложить вниманию ВР возможность подготовки и принятия АКТа
“ОБ УСТРАНЕНИИ ВЛИЯНИЯ ОЛИГАРХОВ НА ВСЕ ВИДЫ ВЛАСТИ”.


Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
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