Парубій підписав розпорядження про позачергове засідання Ради
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав розпорядження про скликання Верховної Ради на 29 вересня.
Відповідний документ він затвердив під час зустрічі з журналістами.
Згідно з інформацією, на позачерговому засіданні парламент розгляне питання щодо звільнення суддів.
Засідання розпочнеться о 10.00.
Як відомо, раніше президент Петро Порошенко звернувся до Парубія із проханням скликати до 30 вересня позачергове засідання Ради і включити до порядку денного питання про звільнення суддів.
"Слід звільнити за порушення присяги усіх суддів, щодо яких внесено подання ВРЮ, в тому числі причетних до незаконних арештів майданівців", - пояснив президент.
Роман Кравець, Саша Ночь, УП
Она даже войну кремлёвской олигархии против народа Украины, в которой погибли тысячи героев, в угоду Путину, называет АТО!
Олигархия всех стран объединилась...
Она, как и все её предшественники, считает, что народ будет терпеть её грабеж.
"Ей плевать, ей очень хочется" наживаться на горе народа. Она надеется, при необходимости, утопить в крови новый Евромайдан... Или, в крайнем случае, смыться под крыло мировой олигархии. Не случайно Порошенко напрашивался на встречу с Трампом...
Беспредельщики на то и беспредельщики, чтобы не понимать различия между "жить богато и "жить слишком богато". На то они и беспредельщики, чтобы понятия не иметь о разумных пределах и безумии беспредела.
Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
“ОБ УСТРАНЕНИИ ВЛИЯНИЯ ОЛИГАРХОВ НА ВСЕ ВИДЫ ВЛАСТИ”.
Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"