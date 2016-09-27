Парубий подписал распоряжение о внеочередном заседании Рады
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал распоряжение о созыве Верховной Рады на 29 сентября.
Соответствующий документ он утвердил во время встречи с журналистами.
Согласно информации, на внеочередном заседании парламент рассмотрит вопрос об увольнении судей.
Заседание начнется в 10.00.
Как известно, ранее президент Петр Порошенко обратился к Парубию с просьбой созвать до 30 сентября внеочередное заседание Рады и включить в повестку дня вопрос об увольнении судей.
"Следует уволить за нарушение присяги всех судей, в отношении которых внесено представление ВСЮ, в том числе причастных к незаконным арестам майдановцев", - пояснил президент.
Он добавил, что нерешенность указанного вопроса скажется на функционировании судебной системы и проведении судебной реформы.
Роман Кравец, Саша Ночь, УП