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Парубий подписал распоряжение о внеочередном заседании Рады

Вторник, 27 сентября 2016, 19:30

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал распоряжение о созыве Верховной Рады на 29 сентября.

Соответствующий документ он утвердил во время встречи с журналистами.

Согласно информации, на внеочередном заседании парламент рассмотрит вопрос об увольнении судей.

Заседание начнется в 10.00.

Как известно, ранее президент Петр Порошенко обратился к Парубию с просьбой созвать до 30 сентября внеочередное заседание Рады и включить в повестку дня вопрос об увольнении судей.

"Следует уволить за нарушение присяги всех судей, в отношении которых внесено представление ВСЮ, в том числе причастных к незаконным арестам майдановцев", - пояснил президент.

Он добавил, что нерешенность указанного вопроса скажется на функционировании судебной системы и проведении судебной реформы.

Роман Кравец, Саша Ночь, УП

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Темы: ПарубийВерховная Рада
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