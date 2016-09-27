Парубій підписав розпорядження про позачергове засідання Ради
Вівторок, 27 вересня 2016, 19:30
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав розпорядження про скликання Верховної Ради на 29 вересня.
Відповідний документ він затвердив під час зустрічі з журналістами.
Згідно з інформацією, на позачерговому засіданні парламент розгляне питання щодо звільнення суддів.
Засідання розпочнеться о 10.00.
Як відомо, раніше президент Петро Порошенко звернувся до Парубія із проханням скликати до 30 вересня позачергове засідання Ради і включити до порядку денного питання про звільнення суддів.
"Слід звільнити за порушення присяги усіх суддів, щодо яких внесено подання ВРЮ, в тому числі причетних до незаконних арештів майданівців", - пояснив президент.
Роман Кравець, Саша Ночь, УП