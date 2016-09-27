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Парубій підписав розпорядження про позачергове засідання Ради

Вівторок, 27 вересня 2016, 19:30

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав розпорядження про скликання Верховної Ради на 29 вересня.

Відповідний документ він затвердив під час зустрічі з журналістами.

Згідно з інформацією, на позачерговому засіданні парламент розгляне питання щодо звільнення суддів.

Засідання розпочнеться о 10.00.

Як відомо, раніше президент Петро Порошенко звернувся до Парубія із проханням скликати до 30 вересня позачергове засідання Ради і включити до порядку денного питання про звільнення суддів.

"Слід звільнити за порушення присяги усіх суддів, щодо яких внесено подання ВРЮ, в тому числі причетних до незаконних арештів майданівців", - пояснив президент.

Роман Кравець, Саша Ночь, УП

Теми: ПарубійВерховна Рада
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