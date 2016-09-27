Нардеп подарував поліції автомобілі, хоч живе на одну зарплату
Нардеп від "Народного фронту" Максим Поляков подарував Уманському відділу поліції два автомобілі "Рено", незважаючи на те, що, згідно з декларацією, живе лише на зарплату.
Про подарунок Поляков повідомив на своїй Facebook-сторінці.
"Піклуючись про безпеку уманчан, до Дня міста подарував патрульним поліцейським транспортний засіб, який дасть змогу їм ефективніше виконувати свої обов’язки", - розповів нардеп.
Водночас у декларації за 2015 рік Поляков вказав 76 747 гривень, які є його заробітною платою. У банках заощаджень він не має.
Українська правда