Нардеп подарував поліції автомобілі, хоч живе на одну зарплату

Нардеп від "Народного фронту" Максим Поляков подарував Уманському відділу поліції два автомобілі "Рено", незважаючи на те, що, згідно з декларацією, живе лише на зарплату.

Про подарунок Поляков повідомив на своїй Facebook-сторінці.

"Піклуючись про безпеку уманчан, до Дня міста подарував патрульним поліцейським транспортний засіб, який дасть змогу їм ефективніше виконувати свої обов’язки", - розповів нардеп.

Водночас у декларації за 2015 рік Поляков вказав 76 747 гривень, які є його заробітною платою. У банках заощаджень він не має.

Фото зі сторінки Полякова

Українська правда