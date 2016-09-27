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Нардеп подарував поліції автомобілі, хоч живе на одну зарплату

Вівторок, 27 вересня 2016, 22:31
Нардеп подарував поліції автомобілі, хоч живе на одну зарплату
by Максим Поляков

Нардеп від "Народного фронту" Максим Поляков подарував Уманському відділу поліції два автомобілі "Рено", незважаючи на те, що, згідно з декларацією, живе лише на зарплату.

Про це на сторінці в Facebook повідомив журналіст Михайло Ткач.

"Піклуючись про безпеку уманчан, до Дня міста подарував патрульним поліцейським транспортний засіб, який дасть змогу їм ефективніше виконувати свої обов’язки", - розповів нардеп на своїй Facebook-сторінці.

Водночас у декларації за 2015 рік Поляков вказав 76 747 гривень, які є його заробітною платою. У банках заощаджень він не має.

 
Фото зі сторінки Полякова

Українська правда

Теми: поліціядекларації
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