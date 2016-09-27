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Нардеп подарил полиции автомобили, хотя живет на одну зарплату

Вторник, 27 сентября 2016, 22:31
Нардеп подарил полиции автомобили, хотя живет на одну зарплату
by Максим Поляков

Нардеп от "Народного фронта" Максим Поляков подарил Уманскому отделу полиции два автомобиля "Рено", несмотря на то, что, согласно декларации, живет только на зарплату.

Об этом на странице в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач.

"Заботясь о безопасности жителей Умани, ко Дню города подарил патрульным полицейским транспортное средство, которое позволит им эффективно выполнять свои обязанности", - рассказал нардеп на своей Facebook-странице.

В то же время в декларации 2015 года Поляков указал 76 747 гривен, которые являются его заработной платой. В банках сбережений он не имеет.

Фото со страницы Полякова
Фото со страницы Полякова

Украинская правда

Темы: полициядекларации
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