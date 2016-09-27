Нардеп подарил полиции автомобили, хотя живет на одну зарплату
Вторник, 27 сентября 2016, 22:31
Нардеп от "Народного фронта" Максим Поляков подарил Уманскому отделу полиции два автомобиля "Рено", несмотря на то, что, согласно декларации, живет только на зарплату.
Об этом на странице в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач.
"Заботясь о безопасности жителей Умани, ко Дню города подарил патрульным полицейским транспортное средство, которое позволит им эффективно выполнять свои обязанности", - рассказал нардеп на своей Facebook-странице.
В то же время в декларации 2015 года Поляков указал 76 747 гривен, которые являются его заработной платой. В банках сбережений он не имеет.
Украинская правда