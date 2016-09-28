Президент Ізраїлю перервав візит в Україну
Президент Ізраїлю Реувен Рівлін перервав візит до України через смерть екс-президента держави Шимона Переса.
Про це повідомив телеканал "Аруц Шева", передає Укрінформ.
Вже сьогодні Рівлін повернеться в Ізраїль.
Як відомо, екс-президент Шимон Перес помер на 94-му році життя. Стан Переса різко погіршився цього тижня - після перенесеного раніше в цьому місяці інсульту.
27 вересня президент Ізраїлю Реувен Рівлін під час виступу у Верховній Раді заявив, що українці і ОУН були пособниками масових вбивств близько 1,5 мільйона євреїв.