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Президент Израиля прервал визит в Украину

Среда, 28 сентября 2016, 09:08

Президент Израиля Реувен Ривлин прервал визит в Украину из-за смерти экс-президента государства Шимона Переса.

Об этом сообщил телеканал "Аруц Шева", передает Укринформ.

Уже сегодня Ривлин вернется в Израиль.

Как известно, экс-президент Шимон Перес умер на 94-м году жизни. Состояние Переса резко ухудшилось на этой неделе - после перенесенного ранее в этом месяце инсульта.

27 сентября президент Израиля Реувен Ривлин во время выступления в Верховной Раде заявил, что Украинцы и ОУН были пособниками массовых убийств около 1,5 миллиона евреев.

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