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Президент Ізраїлю перервав візит в Україну

Середа, 28 вересня 2016, 09:08

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін перервав візит до України через смерть екс-президента держави Шимона Переса.

Про це повідомив телеканал "Аруц Шева", передає Укрінформ.

Вже сьогодні Рівлін повернеться в Ізраїль.

Як відомо, екс-президент Шимон Перес помер на 94-му році життя. Стан Переса різко погіршився цього тижня - після перенесеного раніше в цьому місяці інсульту.

27 вересня президент Ізраїлю Реувен Рівлін під час виступу у Верховній Раді заявив, що українці і ОУН були пособниками масових вбивств близько 1,5 мільйона євреїв.

"Українська правда" у Threads

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