У КС заявляють про підробку документів суду

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Середа, 28 вересня 2016, 14:15

Суддя КС Володимир Мойсик звинувачує першого заступника Секретаріату КС Ларису Бірюк у підробленні документів та вимагає порушити проти неї дисциплінарне провадження.

Про це йдеться у службовій записці судді Мойсика на адресу  голови КС Юрія Бауліна, копію якої має "Українська правда".

"Вважаю наведені факти грубих порушень чинного законодавства, в яких є ознаки правопорушень, обману, зловживання службовим становищем, корисливі мотиви протиправних дій та неетичної поведінки з боку Бірюк не тільки унеможливлюють перебування цього працівника на займаній посаді, а з огляду на її посадові повноваження в поєднанні із залученням до протиправних дій підлеглих працівників є фактором корупційних ризиків і загрозою авторитету суду", - сказано в записці.

Суддя просить розглянути на засіданні КС питання про порушення дисциплінарного провадження щодо Бірюк та накласти на неї дисциплінарне стягнення.

У записці суддя повідомляє, що при обговоренні проекту нової редакції закону про КС Бірюк мала фіксувати пропозиції, але вона їх "частково проігнорувала, частково їх зміст перекрутила, а також внесла пропозиції, які не були предметом розгляду робочої групи".

Крім того, суддя зазначає, що Бірюк підбурювала заступника завідувача експертно-правового відділу з питань приватного права Михеєнко замінити аркуші в зареєстрованому раніше висновку КС щодо прикінцевих положень закону про держбюджет  на 2016 рік.

"Михеєнко пояснила, що вона відмовилась від службового підлогу, до якого закликала її Бірюк", - сказано у записці. У документі додається, що наслідком дій Бірюк стало притягнення Михеєнко до дисциплінарної відповідальності за відмову подати доопрацювати висновок, однак, згідно з запискою, виявилось, що висновок був зроблений.

Крім того, виявилось, що Бірюк вчинила підлог при передачі висновку щодо конституційності  окремих положень законів про судоустрій та статус суддів, про забезпечення права на справедливий суд.

У висновку була протилежна резолютивна частина і передана судді КС Вдовіченку.

Крім того, Мойсик зазначає, що суддям стали відомі факти наявності двох різних текстів попередніх висновків, зареєстрованих під одним і тим же номером.

Як приклад він навів висновок щодо конституційного подання 48 нардепів щодо відповідності конституції окремих положень законів, що регулюють відносини у сфері пенсійного забезпечення.

Підроблення було виявлене і щодо попереднього висновку щодо подання омбудсмена стосовно кодексу адмінсудочинства.

Крім того, суддя КС повідомив, що в секретаріату КС обговорювали питання про включення Бірюк до списку осіб на відзначення державними нагородами з нагоди 20-річчя створення КС.

"З урахуванням наведеного, вважаю неприпустимим заохочення Бірюк і прошу виключити її з цього списку", - зазначив Мойсик.

За деякою інформацією, можливо, йдеться про нагородження Бірюк орденом Княгині Ольги.

Бірюк називають близькою до голови КС Юрія Бауліна.

Баулін – один з шести суддів, які голосували за зміну Конституції у 2010 році, що збільшило повноваження тодішнього президента Віктора Януковича.

Баулін вручав булаву президенту Петру Порошенку під час інавгурації у 2014 році.

 
 
 
 

Українська правда

Теми: КС
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Коментарі — 2
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IP: 91.199.93.---ggg55528.09.2016 14:43
прикольная страна. Гондурас нервно курит в сторонке
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IP: 213.227.249.---Basta1328.09.2016 14:39
В нормальном государстве ВСЕ судьи конституционного суда уже сидели бы в тюрьме... а у нас они продолжают насиловать Конституцию на деньги олигархов, путина и банковой
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