Зеленський призначив ще одного суддю Конституційного суду

Президент Володимир Зеленський призначив за своєю квотою суддею Конституційного суду Юрія Барабаша.

Джерело: указ глави держави від 17 вересня

Дослівно: "Призначити Барабаша Юрія Григоровича суддею Конституційного суду України.

Деталі: За даними з відкритих джерел, Юрій Барабаш – проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук.

Таким чином наразі лишається одна вакансія судді КС за квотою президента. Ще залишаються не закритими дві вакансії за квотою Верховної Ради.

Що передувало: 27 червня президент Володимир Зеленський призначив суддею Конституційного суду екскоординатора проєктів ОБСЄ в Україні Олександра Водяннікова.