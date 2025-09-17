Усі розділи
Зеленський призначив ще одного суддю Конституційного суду

Валентина РоманенкоСереда, 17 вересня 2025, 19:29
Зеленський призначив ще одного суддю Конституційного суду
Юрій Барабаш. фото з сайту constitutionalist.com.ua

Президент Володимир Зеленський призначив за своєю квотою суддею Конституційного суду Юрія Барабаша.

Джерело: указ глави держави від 17 вересня

Дослівно: "Призначити Барабаша Юрія Григоровича суддею Конституційного суду України.

Деталі: За даними з відкритих джерел, Юрій Барабаш – проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук.

Таким чином наразі лишається одна вакансія судді КС за квотою президента. Ще залишаються не закритими дві вакансії за квотою Верховної Ради.

Що передувало: 27 червня президент Володимир Зеленський призначив суддею Конституційного суду екскоординатора проєктів ОБСЄ в Україні Олександра Водяннікова.

КСЗеленський
