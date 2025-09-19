Судді не змогли обрати нового голову Конституційного суду

Судді Конституційного суду не змогли обрати голову КСУ під час спеціального пленарного засідання 18 вересня.

Дослівно КС: "У четвер, 18 вересня 2025 року, відбулося спеціальне пленарне засідання Конституційного суду України, на якому Суд розглядав питання про обрання голови Конституційного суду України. Його розгляд Суд продовжить на одному з наступних спеціальних пленарних засідань".

Деталі: Агентство "Укрінформ", з посиланням на обізнаного співрозмовника в Суді, зазначає, що нові вибори мають відбутися після поповнення складу КСУ новими суддями.

Раніше під час спеціальних пленарних засідань свої кандидатури на посаду голови КС висували судді Віктор Городовенко і Володимир Мойсик (повноваження останнього вже закінчилися).

Оскільки у КС немає ні голови, ні його заступника, очолює Суд, як старший за віком, суддя Олександр Петришин.

Після одночасної відставки одразу трьох суддів 27 січня 2025 року КСУ втратив кворум і не міг проводити засідання Великої палати і Другого сенату. Продовжував роботу лише Перший сенат.

Кворум у КСУ відновився наприкінці червня, коли президент Володимир Зеленський призначив суддею КСУ за своєю квотою Олександра Водяннікова.

У липні судді у новому складі провели засідання Великої палати, яка розглядає подання народних депутатів і президента.

Наразі з проведенням засідань Великої палати КС є проблеми, оскільки у деяких справах судді заявили самовідвід, і їх розгляд призупинився. Оскільки у суді налічується лише 12 суддів - критично необхідна кількість для проведення засідання, у разі відводу когось із суддів розгляд справ стає неможливим, роз’яснює "Укрінформ".

17 вересня президент підписав указ про призначення Юрія Барабаша суддею КСУ за своєю квотою.

Коли Барабаш складе присягу, у КС налічуватиметься 13 суддів із 18 необхідних.

Довідково: Добором суддів до КС займається Дорадча група експертів, яка має оцінити моральні якості і рівень компетентності у сфері права кандидатів від суб’єктів призначення – Верховної Ради, президента і З’їзду суддів України.

19 лютого 2025 року ДГЕ передала Верховній Раді і главі держави документи для призначення 5 суддів КС – 2 за квотою парламенту та 3 за квотою президента.

Наразі за своєю квотою президент призначив двох суддів – Олександра Водянікова і Юрія Барабаша, натомість парламент суддів досі не призначив.

Також триває конкурс на посаду судді КС за квотою З’їзду суддів України.

У КС відсутній голова з початку 2021 року, коли президент Володимир Зеленський звільнив тодішнього очільника суду Олександра Тупицького. Згодом Касаційний адмінсуд у складі ВС задовольнив позов Тупицького до президента, визнав протиправним та скасував указ. Офіс президента подав апеляційну скаргу на це рішення.

Тупицький так і не повернувся до виконання обов’язків. 15 травня 2022 року у нього закінчилися повноваження судді. ДБР розслідує щодо Тупицького низку кримінальних справ, зокрема через незаконний перетин кордону.