У причетності до катастрофи MH17 підозрюються 100 людей

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Середа, 28 вересня 2016, 14:51

Міжнародне слідство підозрює у причетності до збиття малайзійського "Боїнга" у 2014 році 100 людей.

Про це заявив один з доповідачів під час озвучення попереднього звіту щодо катастрофи.

"Зараз є 100 підозрюваних, або тих, хто тим чи іншим чином можуть бути пов'язані зі збиттям або транспортуванням такого комплексу. Ми визначили їхні особистості. Ці люди або управляли "Буком", або організували його перекидання до місця запуску", – сказав він.

Оновлюється…

Теми: MH17 катастрофи
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