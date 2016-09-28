В причастности к катастрофе MH17 подозреваются 100 человек

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Среда, 28 сентября 2016, 14:51

Международное следствие подозревает в причастности к уничтожению малайзийского "Боинга" в 2014 году 100 человек.

Об этом заявил один из докладчиков во время озвучивания предварительного отчета по катастрофе.

"Сейчас есть 100 подозреваемых, или тех, кто тем или иным образом могут быть связаны со сбитием или транспортировкой такого комплекса. Мы определили их личности. Эти люди или управляли "Буком", или организовали его опрокидывания до места запуска", – сказал он.

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Темы: MH17 катастрофы
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