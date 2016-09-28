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Слідство по MH17: "Бук" був доставлений з РФ і потім вивезений туди

Середа, 28 вересня 2016, 13:46
Слідство по MH17: Бук був доставлений з РФ і потім вивезений туди

Нідерландські слідчі підтвердили, що ракетна установка "Бук", з якої знищили малайзійський "Боїнг" рейсу MH17 в липні 2014 року над Донбасом, була доставлена з Росії.

Про це в ефірі каналу 112 заявив посол України в Нідерландах Олександр Горін.

"Дуже чітко було заявлено, що літак був збитий ракетою "Бук", яка прийшла з території Російської Федерації і після цієї події була евакуйована на територію Російської Федерації", – сказав він.

Слідчі також констатували, що постріл був здійснений з району біля Первомайська, підконтрольного бойовикам.

Він підтвердив, що шлях "Бука" з території Росії в Україну і назад простежується на супутникових знімках.

"Простежується. Єдине, що не дається відповідь на перше питання – де зайшов "Бук" на територію України. Слідство триває з цього питання", – сказав він.

За словами Горіна, на запитання одного з родичів загиблих про те, кому належав "Бук", було сказано, що слідство з цього приводу ще триває.

"Далі буде найбільш складна частина. А саме, конкретно знайти і назвати тих людей, які приймали рішення, які віддавали наказ, які натискали на кнопку", – додав він.

Горін також повідомив, що нідерландські слідчі відзначили активну співпрацю України у цьому питанні. За їхніми словами, Україна надає всю необхідну інформацію.

Як відомо, у середу про такі висновки слідчих з посиланням на власні джерела повідомила британська The Guardian.

Українська правда

Теми: MH17катастрофиДонбас
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