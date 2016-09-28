ООН: Розслідування вбивства Шеремета є тестом для України

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Середа, 28 вересня 2016, 15:01

Заступник верховного комісара з прав людини Кейт Гілмор заявляє, що розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета є тестом для влади.

Про це вона заявила під час доповіді про співпраці з Україною в питаннях прав людини, передає прес-служба управління Верховного комісара ООН з прав людини.

"Нещодавнє вбивство журналіста Павла Шеремета стане тестом на здатність та бажання Українських інституцій розслідувати напади на свободу ЗМІ, яка необхідна для розвитку вільного суспільства", - сказала вона.

Гілмор такоє зазначила, що журналісти та працівники ЗМІ продовжують відчувати тиск з боку СБУ, збройних сил і озброєних груп.

"Ми виявили значне збільшення насильства та переслідування стосовно журналістів, а також відсутність відповідальності", - сказала вона.

Як відомо, один з керівників "Української правди" Павло Шеремет трагічно загинув уранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

1 вересня УП стало відомо, що Печерський райсуд Києва затягує розгляд клопотань щодо надання доступу до телефонних розмов у справі вбивства Павла Шеремета.

Голова МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тисяч гривень за будь-яку інформацію, яка стосується вбивства журналіста Павла Шеремета.

Протягом останнього місяця поліція не розголошує жодної інформації, заявляючи, що це може нашкодити слідству.

Деканоідзе кілька прес-конференцій поспіль заявляє, що "великого прориву в цій справі поки немає" і, що слідчі проводять багато рутинної роботи.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Справа Шеремета
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