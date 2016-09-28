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ООН: Расследование убийства Шеремета – тест для Украины

Среда, 28 сентября 2016, 15:01

Заместитель верховного комиссара по правам человека Кейт Гилмор заявляет, что расследование убийства журналиста Павла Шеремета является тестом для власти.

Об этом она заявила во время доклада о сотрудничестве с Украиной в вопросах прав человека, передает пресс-служба управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

"Недавнее убийство журналиста Павла Шеремета станет тестом на способность и желание Украинских учреждений расследовать нападения на свободу СМИ, которая необходима для развития свободного общества", - сказала она.

Гилмор также отметила, что журналисты и сотрудники СМИ продолжают испытывать давление со стороны СБУ, вооруженных сил и вооруженных групп.

"Мы обнаружили значительное увеличение насилия и преследования в отношении журналистов, а также отсутствие ответственности", - сказала она.

Как известно, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет трагически погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета отместку за его профессиональную деятельность.

1 сентября УП стало известно, что Печерский райсуд Киева затягивает рассмотрение ходатайств о предоставлении доступа к телефонным разговорам по делу убийства Павла Шеремета.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 000 гривен за любую информацию, которая касается убийства журналиста Павла Шеремета.

В течение последнего месяца полиция не разглашает никакой информации, заявляя, что это может навредить следствию.

Деканоидзе несколько пресс-конференций подряд заявляет, что "большого прорыва в этом деле пока нет" и, что следователи проводят много рутинной работы.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Дело Шеремета
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