МЗС РФ і бойовики назвали брехнею звіт по МН17

МЗС РФ вважає, що висновки слідства з приводу катастрофи МН17 упереджені. Бойовики називають звіт брехнею.

Позицію МЗС Росії висловила його офіційний представник Марія Захарова. При цьому висновки Міжнародної слідчої групи вона називає звітом прокуратури Нідерландів.

"Висновки голландської прокуратури підтверджують те, що слідство упереджене і політично мотивоване. Самовільно призначати винного і вигадувати бажані результати перетворилося на норму для наших західних колег. Хочеться запитати: скільки можна?" - сказала Захарова.

"Звучить як злий жарт, але Україну при цьому вони зробили повноправним членом Спільної слідчої групи, подарувавши їй можливість підробляти докази і обертати справу на свою користь", - заявила представник МЗС.

У свою чергу представник бойовиків "ДНР" Едуард Басурін сказав, що звіт не підкріплений доказами

"Це ж американці першими заявили про те, що літак було збито нібито з підконтрольній території ополченців, і сказали, що у них є знімки з супутника. Вже два роки минуло, але ці знімки ніхто не бачив. І Україна відмовляється показувати повітряний простір зі своїх РЛС, йде обман, вони брешуть", - сказав він в ефірі радіостанції "Говорить Москва".

Українська правда