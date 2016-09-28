РНБО схвалила збільшення фінансування силовиків у цьому році

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Середа, 28 вересня 2016, 19:31

Рада нацбезпеки і оборони підтримала рішення Кабміну про внесення змін до держбюджету-2016 задля збільшення фінансування силових структур.

Таке рішення РНБО ухвалила на своєму засіданні у середу.

Таким чином, фінансування Міноборони мають збільшити на 3 млрд. 800 млн. грн., Головного управління розвідки – на 175 млн. грн., Нацполіції – на 2 млрд. 4 млн. 800 тис. грн, Держприкордслужби та інших силових структур – на 782 млн. 700 тис. Грн..

Окрім того, СБУ має додатково отримати 128 млн. 500 тис. грн., а Управління державної охорони – 51 млн. грн.

"Особливу увагу було приділено питанням соціального забезпечення військовослужбовців та поліцейських", - повідомила прес-служба РНБО.

Українська правда

Теми: РНБО гроші
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