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СНБО одобрил увеличение финансирования силовиков в этом году

Среда, 28 сентября 2016, 19:31

Совет нацбезопасности и обороны поддержал решение Кабмина о внесении изменений в госбюджет-2016 для увеличения финансирования силовых структур.

Такое решение СНБО принял на своем заседании в среду.

Таким образом, финансирование Минобороны должны увеличить на 3 млрд. 800 млн. грн., Главного управления разведки - на 175 млн. грн., Нацполиции - на 2 млрд. 4 млн. 800 тыс. грн, Держпогранслужбы и других силовых структур - на 782 млн. 700 тыс. грн.

Кроме того, СБУ должна дополнительно получить 128 млн. 500 тыс. грн., а Управление государственной охраны - 51 млн. грн.

"Особое внимание было уделено вопросам социального обеспечения военнослужащих и полицейских", - сообщила пресс-служба СНБО.

Украинская правда

Темы: СНБОденьги
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