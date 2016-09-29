США зняли обмеження на вантажні рейси літаків "Авіаліній Антонова"

Департамент транспорту США (DOT) зняв для української авіакомпанії "Авіалінії Антонова" обмеження на кількість чартерних авіавантажопревезень в країну та з неї.

Про це повідомляє аircargoweek.com.

Обмеження зняті в рамках українсько-американської угоди про відкрите небо, яке набуло чинності на початку року.

Коментуючи агентству "Інтерфакс-Україна" рішення DOT в керівництві "Авіаліній Антонова" нагадали, що США квотують для зарубіжних авіакомпаній виконання чартерних вантажних авіаперевезень з метою захисту комерційних інтересів американських компаній.

"Авіалінії Антонова" забезпечують транспортування генеральних надважких і негабаритних вантажів, що не перевозять американські експлуатанти", - зазначив співрозмовник агентства.

Авіатранспортний підрозділ ДП "Антонов" (Київ), авіакомпанія "Авіалінії Антонова" спеціалізуються на перевезеннях надважких і негабаритних вантажів. У флоті авіакомпанії 7 літаків Ан-124-100 "Руслан" вантажопідйомністю 150 тонн, один супертранспортник Ан-225 "Мрія" вантажопідйомністю 250 тонн і один Ан-22 "Антей" - найбільший в світі турбогвинтовий лайнер вантажопідйомністю 60 тонн.

З 2006 року "Авіалінії Антонова", які виступають одним з провідних світових операторів Ан-124-100 "Руслан", реалізують контракт на виконання стратегічних перевезень в рамках програми НАТО SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) на користь 18 країн Альянсу і ЄС. У грудні 2014 року контракт продовжений до кінця 2016 року.