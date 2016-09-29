Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США зняли обмеження на вантажні рейси літаків "Авіаліній Антонова"

Четвер, 29 вересня 2016, 03:30

Департамент транспорту США (DOT) зняв для української авіакомпанії "Авіалінії Антонова" обмеження на кількість чартерних авіавантажопревезень в країну та з неї.

Про це повідомляє аircargoweek.com.

Обмеження зняті в рамках українсько-американської угоди про відкрите небо, яке набуло чинності на початку року.

Коментуючи агентству "Інтерфакс-Україна" рішення DOT в керівництві "Авіаліній Антонова" нагадали, що США квотують для зарубіжних авіакомпаній виконання чартерних вантажних авіаперевезень з метою захисту комерційних інтересів американських компаній.

"Авіалінії Антонова" забезпечують транспортування генеральних надважких і негабаритних вантажів, що не перевозять американські експлуатанти", - зазначив співрозмовник агентства.

Авіатранспортний підрозділ ДП "Антонов" (Київ), авіакомпанія "Авіалінії Антонова" спеціалізуються на перевезеннях надважких і негабаритних вантажів. У флоті авіакомпанії 7 літаків Ан-124-100 "Руслан" вантажопідйомністю 150 тонн, один супертранспортник Ан-225 "Мрія" вантажопідйомністю 250 тонн і один Ан-22 "Антей" - найбільший в світі турбогвинтовий лайнер вантажопідйомністю 60 тонн.

З 2006 року "Авіалінії Антонова", які виступають одним з провідних світових операторів Ан-124-100 "Руслан", реалізують контракт на виконання стратегічних перевезень в рамках програми НАТО SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) на користь 18 країн Альянсу і ЄС. У грудні 2014 року контракт продовжений до кінця 2016 року.

Теми: авіаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

фотоЖорстокий розгін Майдану: суд скасував обвинувальний вирок ексберкутівця Марчука

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

Усі новини...
авіа
Під Варшавою літак врізався в ангар: є загиблі та поранені
Російський штурмовик Су-25 впав в Азовське море
Навчання пілотів на F-16 не почалися, чекають на виїзд першої групи – Ігнат
Останні новини
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
Усі новини...
Реклама: