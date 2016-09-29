Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США сняли ограничения на грузовые рейсы самолетов "Авиалиний Антонова"

Четверг, 29 сентября 2016, 03:30

Департамент транспорта США (DOT) снял для украинской авиакомпании "Авиалинии Антонова" ограничения на количество ежегодно выполняемых чартерных авиагрузоперевозок в страну и из нее.

Об этом сообщает аircargoweek.com.

Ограничения сняты в рамках украино-американского соглашения об открытом небе, которое вступило в силу в начале года.

Комментируя агентству "Интерфакс-Украина" решение DOT в руководстве "Авиалиний Антонова" напомнили, что США квотируют для зарубежных авиакомпаний выполнение чартерных грузовых авиаперевозок с целью защиты коммерческих интересов американских компаний.

"Авиалинии Антонова" обеспечивают транспортировку генеральных сверхтяжелых и негабаритных грузов, которые не перевозят американские эксплуатанты", - отметил собеседник агентства.

Авиатранспортное подразделение ГП "Антонов" (Киев), авиакомпания "Авиалинии Антонова" специализируются на перевозках сверхтяжелых и негабаритных грузов. В флоте авиакомпании 7 самолетов Ан-124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 тонн, супертранспортник Ан-225 "Мрия" грузоподъемностью 250 тонн и один Ан-22 "Антей" - самый большой в мире турбовинтовой лайнер грузоподъемностью 60 тонн.

С 2006 года "Авиалинии Антонова", выступающие одним из ведущих мировых операторов Ан-124-100 "Руслан", реализует контракт на выполнение стратегических перевозок в рамках программы НАТО SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах 18 стран Альянса и ЕС. В декабре 2014 года контракт продлен до конца 2016 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: авиаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
авиа
Чехия предоставит Украине вертолеты и поможет с подготовкой пилотов F-16
Байден был против назначения Уоллеса генсеком НАТО из-за F-16 для Украины – СМИ
Британия начнет подготовку украинских летчиков в августе
Последние новости
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
12:27
Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест
12:19
Обстрел ТЭС в Донецкой области, пожар на одной из прифронтовых ТЭЦ – сводка Минэнерго
12:11
Селекционер из Днепра вывел сорт фиалки, посвятивший погибшему поэту и воину Максиму Кривцову
Все новости...
Реклама: