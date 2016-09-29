Грицак: Попередні данні слідства по MH17 можуть стати вироком Росії

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Четвер, 29 вересня 2016, 12:10

Голова СБУ Василь Грицак заявляє, що дані попереднього слідства щодо катастрофи MH17 можуть стати вироком для Росії.

Про це Грицак заявив журналістам після вшанування жертв Бабиного Яру.

"Тепер всі люди можуть дати оцінку – Росія є агресором чи ні. Навіть дані попереднього слідства можуть слугувати вироком для російської сторони", - наголосив він.

Він нагадав, що "вчора були оприлюднені попередні висновки міжнародної слідчої комісії по Боїнгу, збитому російськими агресорами".

"Страшним є злочин – вбивство 298 людей, але ще є страшнішим є його приховування", - сказав він.

"Росія на державному рівні намагалась це приховати, але світу стали відомі справжні факти про трагедію. Це говорить про те, що тероризм спочатку ініціюється, а потім приховується на державному рівні, підкреслюю. І це страшніше ніж сам злочин", - наголосив він. 

Оксана Коваленко, УП

Теми: MH17 СБУ
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