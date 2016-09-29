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Зарплата Порошенко за август - 28 тысяч

Четверг, 29 сентября 2016, 12:20

Зарплата президента Петра Порошенко в августе составила 28 тысяч гривен и перечислена на благотворительность.

Об этом сообщил Госуправления делами, передают "Украинские новости".

В июле Кабинет Министров установил должностной оклад Президента в сумме 28 тыс. гривен и, согласно ответу Госуправления делами, начисленная зарплата Порошенко в августе составила также 28 тысяч гривен.

При этом отмечается, что, согласно заявлению Порошенко, его зарплата с 2014 года перечисляется на благотворительные цели.

Темы: Порошенкозарплаты
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