Росія назвала монтажем докази міжнародного слідства з МН17

Представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія шкодує у зв'язку з низькою якістю і політизованістю розслідування катастрофи малайзійського Boeing на Донбасі.

Про це вона сказала у четвер на брифінгу в Москві, передають "РИА Новости".

"Росія шкодує у зв'язку з низькою якістю кримінального розслідування катастрофи малайзійського Boeing на території України в 2014 році, його політизованістю, які стали вже остаточно всім очевидні після вчорашнього виступу... Звучали абсолютно безпідставні, голослівні твердження...", - сказала вона.

Як пишуть "Українські новини" по одному з аудіозаписів, які були представлені слідчими, за словами Захарової, компетентні російські фахівці провели професійну експертизу.

"Чітко було встановлено, що це монтаж. Іншими словами - це абсолютно 100% підробка. Запис розбитий на фрагменти і в неї додані сторонні коментарі, що унеможливлює визначення місця і часу представлених розмов. Їх достовірність неможливо, в зв'язку з цим, нічим підтвердити" , - зазначила вона.

Як відомо, у середу Члени Міжнародної слідчої групи оприлюднили результати розслідування причин катастрофи рейсу МН-17, яка сталася 17 липня 2014 року.

Їх висновки свідчать, що лайнер був збитий зенітною ракетою серії 9М38 зенітно-ракетного комплексу "Бук", який завезли з території Росії на підконтрольну бойовикам територію.