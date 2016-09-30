ГПУ склала підозру Іванющенку через "7 кілометр"

Генпрокуратура склала повідомлення про підозру колишньому депутатові Ради та двом його спільникам у незаконному заволодінні ринком "7 кілометр".

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Згідно з повідомленням, підозра була складена 23 вересня "у вчиненні організації вимагання чужого майна за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки потерпілим та організації підроблення офіційного документу".

Відомство не назвало прізвищ підозрюваних, однак 22 вересня генпрокурор Юрій Луценко повідомляв, що мова йде про екс-регіонала Юрія Іванющенка, його бізнес-партнера Івана Аврамова та нинішнього директора ринку Олега Греся.

Як відомо, одразу після приходу Віктора Януковича до влади у 2010 році Юрій Іванющенко і його "смотрящий партнер" Іван Аврамов несподівано отримали у дар 25% одного з найбільших ринків країни одеського "7-го кілометра".

За даними УП, у цій справі ГПУ мала намір висунути підозру Аврамову, а після цього дістатися і до Іванющенка. Однак ця справа забуксувала. Детальніше про Іванющенка та справи проти нього можна прочитати в матеріалі "Смотрящий без нагляду. Чому Інтерпол не шукає Іванющенка".

13 вересня глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що ринок щомісяця направляє $800 тис. колишньому президенту Віктору Януковичу.

Керівництво одеського ринку "7-й кілометр" в свою чергу заперечує зв'язки з олігархом Іванющенком.