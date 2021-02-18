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Латвія забрала в свій бюджет $30 млн Іванющенка: не дочекались рішень від України

Четвер, 18 лютого 2021, 18:41
Латвія забрала в свій бюджет $30 млн Іванющенка: не дочекались рішень від України

Латвія зняла арешт і зарахувала в свій державний бюджет 30 мільйонів доларів, які українське слідство пов’язує з бізнесменом та ексдепутатом Юрієм Іванющенком, близьким до Віктора Януковича.

Джерело: відповідь Офісу генпрокурора на запит "Української правди"; співрозмовник УП у правоохоронних органах

Деталі: Генпрокуратура України у 2014-2019 роках розслідувала провадження за підозрою Іванющенка в незаконному збагаченні та привласненні коштів. У цій справі були арештовані гроші, які належали кільком компаніями і були розміщені в латвійському банку.

У 2019 році це провадження передали в Національне антикорупційне бюро.

Паралельно розслідування про легалізацію цих коштів вели латвійські правоохоронці. У жовтні 2019 року за результатами цього розслідування суд у Ризі вирішив конфіскувати близько 30 мільйонів доларів.

У лютому 2020 року прокуратура Латвії повідомила українську сторону, що арешт грошей триватиме до 6 квітня. Якщо до цього в Україні не ухвалять рішення про конфіскацію, кошти перерахують в бюджет Латвії.

Оскільки станом на 6 квітня 2020 року українські суди не винесли вироку стосовно Іванющенка, Латвія зняла арешт з коштів і зарахувала їх до свого бюджету.

При цьому латвійська сторона повідомила, що у випадку, якщо в Україні з’явиться рішення про конфіскацію, "воно буде розглянуте в порядку чинного міжнародного законодавства". Договір між Латвією та Україною передбачає, що сторони взаємно виконують вироки в частині відшкодування шкоди від злочину.

В Офісі генпрокурора кажуть, що разом із Міністерством юстиції займаються "українсько-латвійськими консультаціями з приводу повернення конфіскованих Латвією коштів українській стороні".

Водночас, із власних джерел правоохоронних органах "Українській правді" стало відомо, що кошти були арештовані в епізоді справи, що стосувався незаконного збагачення.

Однак у серпні 2019 року, перед передачею справи в НАБУ, цей епізод закрили на підставі рішення Конституційного Суду. Антикорупційне бюро отримало в розслідування справу без частини про незаконне збагачення.

Крім того, джерело УП у правоохоронних органах каже, що за 5,5 років, коли провадженням займалась ГПУ, слідчих дій, спрямованих на завершення розслідування, не проводились, справа була зупинена.

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Що було раніше: У жовтні 2019 року стало відомо, що латвійський суд визнав злочинним походження та вирішив конфіскувати понад 30 млн доларів США, які пов’язують із колишніми українськими високопосадовцями.

Влада не назвали прізвищ власників грошей. Водночас, як вдалось встановити УП, йдеться про гроші, які слідство пов’язує саме з Іванющенком

Тоді президент Володимир Зеленський обговорював з президентом Латвії повернення виведених з України активів.

Нагадаємо:

  • Екснардеп і бізнесмен Іванющенко, відомий як "Юра Єнакієвський", втік з України після Революції гідності.
  • Іванющенку оголосили підозру у заволодінні коштами держбюджету в особливо великих розмірах, а також рейдерстві відомого одеського ринку "7 кілометр".
  • На початку червня 2019 року стало відомо, що Одеська прокуратура закрила справу проти Іванющенка "у зв’язку з встановленням відсутності у діянні складу кримінального правопорушення". Екснардепа також зняли з розшуку.
  • Після розголосу Генпрокуратура заявила, що поновила розслідування. Іванющенка повернули в розшук.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Іванющенкогроші
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