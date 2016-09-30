Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ склала підозру Іванющенку через "7 кілометр"

П'ятниця, 30 вересня 2016, 15:00
ГПУ склала підозру Іванющенку через 7 кілометр

Генпрокуратура склала повідомлення про підозру колишньому депутатові Ради та двом його спільникам у незаконному заволодінні ринком "7 кілометр".

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Згідно з повідомленням, підозра була складена 23 вересня "у вчиненні організації вимагання чужого майна за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки потерпілим та організації підроблення офіційного документу".

Відомство не назвало прізвищ підозрюваних, однак 22 вересня генпрокурор Юрій Луценко повідомляв, що мова йде про екс-регіонала Юрія Іванющенка, його бізнес-партнера Івана Аврамова та нинішнього директора ринку Олега Греся.

Як відомо, одразу після приходу Віктора Януковича до влади у 2010 році Юрій Іванющенко і його "смотрящий партнер" Іван Аврамов несподівано отримали у дар 25% одного з найбільших ринків країни одеського "7-го кілометра".

За даними УП, у цій справі ГПУ мала намір висунути підозру Аврамову, а після цього дістатися і до Іванющенка. Однак ця справа забуксувала. Детальніше про Іванющенка та справи проти нього можна прочитати в матеріалі "Смотрящий без нагляду. Чому Інтерпол не шукає Іванющенка".

13 вересня глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що ринок щомісяця направляє $800 тис. колишньому президенту Віктору Януковичу.

Керівництво одеського ринку "7-й кілометр" в свою чергу заперечує зв'язки з олігархом Іванющенком.

"Українська правда" в Threads

Теми: ІванющенкоГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
Іванющенко
Латвія забрала в свій бюджет $30 млн Іванющенка: не дочекались рішень від України
Конфіскація $30 млн у Латвії стосується Іванющенка
Таємниця латвійських рахунків. Як Іванющенко $30 мільйонів вивів з України
Останні новини
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
Усі новини...
Реклама: