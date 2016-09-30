У справі "чорної бухгалтерії" готові проекти підозр відомим людям – САП
У справі щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів вже готові три проекти підозр "дуже відомим людям".
Про це у коментарі телеканалу "112 Україна" повідомив голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.
"Є (підозри – ред.), але ці підозри треба підкріпити доказами, щоб було з чим йти до суду. Проекти підозр у мене на столі лежать. Поки три. Це люди дуже відомі", – заявив Холодницький.
Як відомо, 31 травня депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.
За його словами, кураторами фінансової діяльності Партії регіонів у 2012 році були Євген Геллер (у минулому скликанні входив у фракцію ПР, у парламенті нинішнього скликання – у депутатській групі "Відродження") і екс-нардеп Віталій Калюжний.
У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".
У четвер глава МВС Арсен Аваков заявив, що передав частину оригіналів документів чорної бухгалтерії в НАБУ.
Читайте також:
Рукописи не горять. Чорна бухгалтерія Партії регіонів: прізвища, дати, суми
Український ТРАМПлін для Манафорта
Українська правда