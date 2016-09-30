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"Черная бухгалтерия": готовы проекты подозрений известным людям – САП

Пятница, 30 сентября 2016, 16:20
Черная бухгалтерия: готовы проекты подозрений известным людям – САП

В деле о "черной бухгалтерии" Партии регионов уже готовы три проекта подозрений "очень известным людям".

Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" сообщил председатель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Есть (подозрения – ред.), но эти подозрения нужно подкрепить доказательствами, чтобы было с чем идти в суд. Проекты подозрений у меня на столе лежат. Пока три. Это люди очень известные", – заявил Холодницкий.

Как известно, 31 мая народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов крупных сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.

По его словам, кураторами финансовой деятельности Партии регионов в 2012 году являлись Евгений Геллер (в прошлом созыве входил во фракцию ПР, в парламенте нынешнего созыва – в депутатской группе "Відродження") и экс-нардеп Виталий Калюжный.

В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".

В четверг глава МВД Арсен Аваков заявил, что передал часть оригиналов документов черной бухгалтерии в НАБУ.

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Темы: Антикоррупционная прокуратуракоррупцияПартия регионов
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