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У справі "чорної бухгалтерії" готові проекти підозр відомим людям – САП

П'ятниця, 30 вересня 2016, 16:20
У справі чорної бухгалтерії готові проекти підозр відомим людям – САП

У справі щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів вже готові три проекти підозр "дуже відомим людям".

Про це у коментарі телеканалу "112 Україна" повідомив голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"Є (підозри – ред.), але ці підозри треба підкріпити доказами, щоб було з чим йти до суду. Проекти підозр у мене на столі лежать. Поки три. Це люди дуже відомі", – заявив Холодницький.

Як відомо, 31 травня депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.

За його словами, кураторами фінансової діяльності Партії регіонів у 2012 році були Євген Геллер (у минулому скликанні входив у фракцію ПР, у парламенті нинішнього скликання – у депутатській групі "Відродження") і екс-нардеп Віталій Калюжний.

У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".

У четвер глава МВС Арсен Аваков заявив, що передав частину оригіналів документів чорної бухгалтерії в НАБУ.

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Українська правда

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Теми: Антикорупційна прокуратуракорупціяПартія регіонів
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